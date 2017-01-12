Україна зменшила запаси газу в ПСГ до 11,3 млрд куб. м
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 10 січня зменшився до 11,302 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".
За останніми даними, протягом доби з ПСГ України було відібрано 73,30 млн куб. м газу.
При цьому в даних за 10 січня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 40,89 млн куб. м, з Польщі - 4,38 млн куб. м, з Угорщини - 3,54 млн куб. м газу.
Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 36%.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.