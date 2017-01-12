Украина уменьшила запасы газа в ПХГ до 11,3 млрд куб.м
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 10 января уменьшился до 11,302 млрд куб.м, передает УНН со ссылкой на данные ПАО "Укртрансгаз".
По последним данным, в течение суток из ПХГ Украины отобрали 73,30 млн куб.м газа.
При этом в данных за 10 января указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии 40,89 млн куб.м, из Польши - 4,38 млн куб.м, из Венгрии - 3,54 млн куб.м газа.
Так, на сегодня украинские ПХГ заполнены на 36%.
Добавим, на территории Украины без учета Крыму - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.