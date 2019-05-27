Україна здобула першу медаль Кубку світу зі стрільби у Мюнхені
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Представниця України Олена Костевич принесла збірній України першу нагороду Кубка світу з кульової стрільби, що проходить у німецькому Мюнхені, повідомляє УНН з посиланням на НОК України.
Підопічна Ігоря Чередінова виборола "срібло" у стрільбі з малокаліберного пістолета (дистанція 25 м). Результат у кваліфікації – 590 балів, у фіналі - 36 (проти 37 переможниці Рахі Сарнобат з Індії).
Зауважимо, що саме у цій вправі Костевич ставала чемпіонкою світу торік у корейському місті Чханвоні.
Нагадаємо, що на чемпіонаті Європи зі стрільби у Хорватії Костевич також виборола медалі.