Україна здобула першу медаль Кубку світу зі стрільби у Мюнхені

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КИЇВ. 27 травня. УНН. Представниця України Олена Костевич принесла збірній України першу нагороду Кубка світу з кульової стрільби, що проходить у німецькому Мюнхені, повідомляє УНН з посиланням на НОК України.

Підопічна Ігоря Чередінова виборола "срібло" у стрільбі з малокаліберного пістолета (дистанція 25 м). Результат у кваліфікації – 590 балів, у фіналі - 36 (проти 37 переможниці Рахі Сарнобат з Індії).

Зауважимо, що саме у цій вправі Костевич ставала чемпіонкою світу торік у корейському місті Чханвоні.

Нагадаємо, що на чемпіонаті Європи зі стрільби у Хорватії Костевич також виборола медалі

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