Украина получила первую медаль Кубка мира по стрельбе в Мюнхене
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Представительница Украины Елена Костевич принесла сборной Украины первую награду Кубка мира по пулевой стрельбе, который проходит в немецком Мюнхене, сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины.
Подопечная Игоря Черединова завоевала "серебро" в стрельбе из малокалиберного пистолета (дистанция 25 м). Результат в квалификации - 590 баллов, в финале - 36 (против 37 победительницы Рахи Сарнобат из Индии).
Отметим, что именно в этом упражнении Костевич становилась чемпионкой мира в прошлом году в корейском городе Чханвоне.
Напомним, что на чемпионате Европы по стрельбе в Хорватии Костевич также завоевала медали.