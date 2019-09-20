Україна здобула першу медаль ЧС-2019 з художньої гімнастики
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Шістнадцятирічна Влада Нікольченко виборола медаль на чемпіонаті світу з художньої гімнастики в Баку, інформує УНН із посиланням на Федерацію гімнастики України.
У фіналі з коронними булавами, видавши блискучий виступ, з оцінкою 22,350 лідер "синьо-жовтої" збірної завоювала бронзову медаль. "Золото" у цьому виді завоювала росіянка Діна Аверіна (23,800), "срібло" - ізраїльтянка Ліной Ашрам (23,300).
Натомість у фіналі зі стрічкою Нікольченко фінішувала за крок до медалі – четвертий результат 20,35 балів.
Також Нікольченко кваліфікувалася до фіналів з булавами та стрічкою з 4-м і 3-м кваліфікаційними результатами відповідно.
Варто зазначити, що для 16-річної Нікольченко це перша медаль чемпіонату світу в кар'єрі.
Зауважимо, що за сумою кращих десяти оцінок команда України у складі Влади Нікольченко, Христини Пограничної та Єви Мелещук посіла підсумкове п'яте місце. Перемогу здобула команда Росії, на другому місці — гімнастки з Ізраїлю, а на третю сходинку п'єдесталу піднялися білоруски.
Крім того, додамо, що українські грації Нікольченко і Погранична кваліфікувалися до фіналу багатоборства з 4-м і 20-м результатами, і вже в фіналі боротимуться за завоювання ліцензій на Олімпійські ігри.
Нагадаємо, українські гімнастки здобули повний комплект нагород на етапі Кубку світового виклику у Парижі.