Лижна акробатика: Україна на етапі Кубка світу здобула чотири нагороди за два дні

Цитата

«Чотири нагороди за два дні - найуспішніший етап Кубка світу в історії українського фристайлу», - ідеться в повідомленні.

Повідомляється, що Дмитро Котовський вперше в кар'єрі зійшов на особистий п'єдестал КС. Анастасія Новосад тепер має у колекції вже три індивідуальні нагороди цієї престижної серії змагань FIS.

«Неймовірний успіх підопічних Енвера Аблаєва. Дякуємо, що продовжуєте спортивну славу України! Нашому олімпійському чемпіону Олександру Абраменку, який пропускав цей етап через ушкодження коліна, бажаємо якомога швидшого відновлення і повернення на схил», - зазначається в повідомленні.

Доповнення

Українські спортсмени одержали у 2022 році понад 3000 медалей.