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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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Лижна акробатика: Україна на етапі Кубка світу здобула чотири нагороди за два дні

Київ • УНН

 • 1270575 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Збірна України з лижної акробатики на етапі Кубка світу у Ле-Реле (Канада) здобула чотири нагороди за два дні. Про це повідомляє НОК України та олімпійська команда, передає УНН.

Лижна акробатика: Україна на етапі Кубка світу здобула чотири нагороди за два дні

Цитата

«Чотири нагороди за два дні - найуспішніший етап Кубка світу в історії українського фристайлу», - ідеться в повідомленні.

Повідомляється, що Дмитро Котовський вперше в кар'єрі зійшов на особистий п'єдестал КС. Анастасія Новосад тепер має у колекції вже три індивідуальні нагороди цієї престижної серії змагань FIS.

«Неймовірний успіх підопічних Енвера Аблаєва. Дякуємо, що продовжуєте спортивну славу України! Нашому олімпійському чемпіону Олександру Абраменку, який пропускав цей етап через ушкодження коліна, бажаємо якомога швидшого відновлення і повернення на схил», - зазначається в повідомленні.

Доповнення

Українські спортсмени одержали у 2022 році понад 3000 медалей.

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