Лыжная акробатика: Украина на этапе Кубка мира получила четыре награды за два дня

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«Четыре награды за два дня - самый успешный этап Кубка мира в истории украинского фристайла», - говорится в сообщении.

Сообщается, что Дмитрий Котовский впервые в карьере взошел на личный пьедестал КМ. Анастасия Новосад теперь имеет в коллекции уже три индивидуальные награды этой престижной серии соревнований FIS.

«Невероятный успех подопечных Энвера Аблаева. Спасибо, что продолжаете спортивную славу Украины! Нашему олимпийскому чемпиону Александру Абраменко, который пропускал этот этап из-за повреждения колена, желаем скорейшего восстановления и возвращения на склон», - отмечается в сообщении.

Дополнение

Украинские спортсмены получили в 2022 году более 3000 медалей.