Україна збільшила споживання газу на 2,3%

Так, промисловість спожила 8,3 млрд кубометрів (+ 9,7% до січня-жовтня-2016 року), населення і бюджетні організації - 8,5 млрд кубометрів (-4,4%), підприємства теплокомуненерго - 4,2 млрд кубометрів (-9,4%), виробничо-технологічні витрати (ПТР) становили 3,2 млрд кубометрів (+ 24,9%).

При цьому, в минулому році країна зменшила споживання природного газу до 32,361 млрд кубометрів (на 4,1%) у порівнянні з 2015 роком.

Промисловість спожила 9,599 млрд кубометрів (-15,9% до 2015-го), населення і бюджетні організації - 12,457 млрд кубометрів (+ 2,3%), підприємства теплокомуненерго - 7,034 млрд кубометрів (+ 1,4%), виробничо-технологічні витрати склали 3,271 млрд кубометрів (+ 2,4%).

Нагадаємо, в парламенті хочуть встановити мінімальну соціальну норму споживання природного газу для нарахування субсидії.