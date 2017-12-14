Украина увеличила потребление газа на 2,3%

Так, промышленность потребила 8,3 млрд кубометров (+9,7% к январю-октябрю-2016 года), население и бюджетные организации – 8,5 млрд кубометров (-4,4%), предприятия теплокоммунэнерго – 4,2 млрд кубометров (-9,4%), производственно-технологические расходы (ПТР) составили 3,2 млрд кубометров (+24,9%).

При этом, в прошлом году страна уменьшила потребление природного газа до 32,361 млрд кубометров (на 4,1%) по сравнению с 2015 годом.

Промышленность потребила 9,599 млрд кубометров (-15,9% к 2015-му), население и бюджетные организации – 12,457 млрд кубометров (+2,3%), предприятия теплокоммунэнерго – 7,034 млрд кубометров (+1,4%), производственно-технологические расходы составили 3,271 млрд кубометров (+2,4%).

Напомним, в парламенте хотят установить минимальную социальную норму потребления природного газа для начисления субсидии.