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Актуальное
Украина увеличила потребление газа на 2,3%

Украина увеличила потребление газа на 2,3%

Киев  •  УНН

 • 14845 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. За 10 месяцев 2017 года Украина увеличила потребление природного газа до 24,2 млрд кубометров на 2,3% (+0,548 млрд кубометров) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об этом свидетельствуют данные Минэнергоугля, передает УНН.

Так, промышленность потребила 8,3 млрд кубометров (+9,7% к январю-октябрю-2016 года), население и бюджетные организации – 8,5 млрд кубометров (-4,4%), предприятия теплокоммунэнерго – 4,2 млрд кубометров (-9,4%), производственно-технологические расходы (ПТР) составили 3,2 млрд кубометров (+24,9%).

При этом, в прошлом году страна уменьшила потребление природного газа до 32,361 млрд кубометров (на 4,1%) по сравнению с 2015 годом.

Промышленность потребила 9,599 млрд кубометров (-15,9% к 2015-му), население и бюджетные организации – 12,457 млрд кубометров (+2,3%), предприятия теплокоммунэнерго – 7,034 млрд кубометров (+1,4%), производственно-технологические расходы составили 3,271 млрд кубометров (+2,4%).

Напомним, в парламенте хотят установить минимальную социальную норму потребления природного газа для начисления субсидии.

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