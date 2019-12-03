Україна збільшила поставки курятини у ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Україна нарощує експорт курятини до країн Євросоюзу. Про це свідчить статистична звітність Європейської комісії, передає УНН.
За 9 місяців поточного року Україна експортувала 98,9 тис. тонн, це на 4,2% більше, ніж за аналогічний період 2018 року.
Сьогодні Україна в трійці лідерів з експорту м'яса птиці до ЄС. Перше і друге місце займають Бразилія і Таїланд відповідно.
За 9 місяців 2019-го країни експортували 239,4 тис. тонн і 234,4 тис. тонн м'яса птиці відповідно. Зростання експорту бразильської курятини до ЄС становив 9,4%, таїландської - 4,3%.
Нагадаємо, Україна утримує статус ключового постачальника м'яса птиці до ЄС протягом тривалого часу. Американські експерти спрогнозували рекордне зростання експорту української курятини у 2019 році - до 400 тис. тонн.
За останні п'ять років Україна позбулася статусу імпортозалежної країни і стала нарощувати вітчизняне виробництво і експорт курятини за кордон.
Раніше УНН повідомляв, що Європарламент 26 листопада ратифікував зміни в угоду між ЄС і Україною щодо збільшення квоти для безмитного експорту м'яса птиці з України.
Резолюцію підтримали 444 євродепутати. Домовленості передбачають поступове збільшення до 2021 року в 2,5 рази - до 70 тис. тонн на рік - безмитних квот експорту української курятини і переробленого м'яса курки.
Збільшення квот ініціював ЄС, але міжнародне видання Politico називає це перемогою України, зокрема найбільшого виробника і експортера української курятини, компанії "Миронівський хлібопродукт" (ТМ Наша Ряба) Юрія Косюка, частка якого в загальному експорті країни (по курятині) становить 90%.