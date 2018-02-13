Україна збільшила обсяги виробництва сільгосппродукції
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. У січні українські сільгоспвиробники збільшили обсяги виготовлення продукції на 1,1%. Про це повідомили у Державній службі статистики України, передає УНН.
“У січні 2018 року індекс сільськогосподарської продукції порівняно із січнем 2017 року становив 101,1%”, — йдеться у повідомленні.
Водночас зазначається, що сільськогосподарські підприємства у січні 2018 року збільшили виробництво продукції на 4,8%, натомість господарства населення — зменшили на 2,8%.
Найбільше обсяги виробництва сільськогосподарської продукції зросли у Київській області — на 10,9%, Львівській — на 7,2% та Херсонській області — на 6,5%.
Нагадаємо, за рік експорт живих тварин до Лівану виріс у 6 разів та склав 14 млн доларів.