Украина увеличила объемы производства сельхозпродукции

“В январе 2018 года индекс сельскохозяйственной продукции по сравнению с январем 2017 года составил 101,1%”, — говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что сельскохозяйственные предприятия в января 2018 года увеличили производство продукции на 4,8%, зато хозяйства населения — уменьшили на 2,8%.

Больше всего объемы производства сельскохозяйственной продукции выросли в Киевской области — на 10,9%, Львовской — на 7,2% и Херсонской области — на 6,5%.

Напомним, за год экспорт живых животных в Ливан вырос в 6 раз и составил 14 млн долларов.