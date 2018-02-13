Украина увеличила объемы производства сельхозпродукции
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. В январе украинские сельхозпроизводители увеличили объемы производства продукции на 1,1%. Об этом сообщили в Государственной службе статистики Украины, передает УНН.
“В январе 2018 года индекс сельскохозяйственной продукции по сравнению с январем 2017 года составил 101,1%”, — говорится в сообщении.
В то же время отмечается, что сельскохозяйственные предприятия в января 2018 года увеличили производство продукции на 4,8%, зато хозяйства населения — уменьшили на 2,8%.
Больше всего объемы производства сельскохозяйственной продукции выросли в Киевской области — на 10,9%, Львовской — на 7,2% и Херсонской области — на 6,5%.
Напомним, за год экспорт живых животных в Ливан вырос в 6 раз и составил 14 млн долларов.