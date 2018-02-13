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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 89875 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 100584 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 100992 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 114268 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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10 марта, 09:12 • 105488 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина увеличила объемы производства сельхозпродукции

Украина увеличила объемы производства сельхозпродукции

Киев  •  УНН

 • 10876 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. В январе украинские сельхозпроизводители увеличили объемы производства продукции на 1,1%. Об этом сообщили в Государственной службе статистики Украины, передает УНН.

“В январе 2018 года индекс сельскохозяйственной продукции по сравнению с январем 2017 года составил 101,1%”, — говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что сельскохозяйственные предприятия в января 2018 года увеличили производство продукции на 4,8%, зато хозяйства населения — уменьшили на 2,8%.

Больше всего объемы производства сельскохозяйственной продукции выросли в Киевской области — на 10,9%, Львовской — на 7,2% и Херсонской области — на 6,5%.

Напомним, за год экспорт живых животных в Ливан вырос в 6 раз и составил 14 млн долларов.

Украинские Национальные Новости

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