Україна збільшила надходження від експорту цукру майже у п’ять разів — ДФС

За інформацією ДФС, експортувався цукор, зокрема, до Шрі-Ланки на загальну суму 40,03 млн дол., Грузії — на 24,56 млн дол., Тунісу — на 15,37 млн дол. та інших країн — на 150,45 млн дол. США.

Також упродовж минулого календарного року наша держава купувала цукор у Нідерландах — на 9,5 млн дол., Бразилії — на 8,9 млн дол., Данії — на 296 тис. дол. та в інших країнах — на 962 тис. дол. США.

Нагадаємо, протягом 2015 року Україна експортувала цукру на 46,75 млн дол. США.