Україна збільшила надходження від експорту цукру майже у п’ять разів — ДФС
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Протягом 2016 року Україна експортувала цукру з цукрової тростини або з цукрових буряків у твердому стані на загальну суму 230,4 млн дол. США, що майже у п’ять разів більше, ніж у попередньому році. Про це йдеться в офіційних даних Державної фіскальної служби, передає УНН.
За інформацією ДФС, експортувався цукор, зокрема, до Шрі-Ланки на загальну суму 40,03 млн дол., Грузії — на 24,56 млн дол., Тунісу — на 15,37 млн дол. та інших країн — на 150,45 млн дол. США.
Також упродовж минулого календарного року наша держава купувала цукор у Нідерландах — на 9,5 млн дол., Бразилії — на 8,9 млн дол., Данії — на 296 тис. дол. та в інших країнах — на 962 тис. дол. США.
Нагадаємо, протягом 2015 року Україна експортувала цукру на 46,75 млн дол. США.