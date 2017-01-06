Украина увеличила поступления от экспорта сахара почти в пять раз - ГФС

КИЕВ. 6 января. УНН. В течение 2016 года Украина экспортировала сахара из сахарного тростника и из сахарной свеклы в твердом состоянии на общую сумму 230,4 млн долл. США, что почти в пять раз больше, чем в предыдущем году. Об этом говорится в официальных данных Государственной фискальной службы, передает УНН.