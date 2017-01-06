Украина увеличила поступления от экспорта сахара почти в пять раз - ГФС
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. В течение 2016 года Украина экспортировала сахара из сахарного тростника и из сахарной свеклы в твердом состоянии на общую сумму 230,4 млн долл. США, что почти в пять раз больше, чем в предыдущем году. Об этом говорится в официальных данных Государственной фискальной службы, передает УНН.
По информации ГФС, экспортировался сахар, в частности, в Шри-Ланку на общую сумму 40,03 млн долл., Грузию — на 24,56 млн долл., Тунис — на 15,37 млн долл. и другие страны — на 150,45 млн долл. США.
Также в течение прошлого календарного года наше государство покупало сахар в Нидерландах — на 9,5 млн долл., Бразилии — на 8,9 млн долл., Дании — на 296 тыс. долл. и в других странах — на 962 тыс. долл. США.
Напомним, в течение 2015 года Украина экспортировала сахара на 46,75 млн долл. США.