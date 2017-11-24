Україна збільшила імпорт газу за десять місяців до 11,8 млрд куб. м

За інформацією прес-служби, зокрема, за десять місяців було закуплено у Словаччині – 8,5 млрд куб. м газу, Угорщини – 2,3 млрд куб. м та Польщі – 1 млрд куб. м.

Поставки імпортованого газу в Україну з боку Російської Федерації як у 2016-му, так і у 2017 році не здійснювались, всі обсяги газу надходили з європейського напряму.

Водночас, "Нафтогаз" імпортував за цей період 7,5 млрд куб м. газу, що на 1,3 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, у січні-жовтні 2016 року Україна імпортувала загалом 7,8 млрд куб. м газу, в тому числі, "Нафтогаз" - 5,8 млрд куб. м.

Як повідомляв УНН, "Нафтогаз" збільшив на грудень ціни газу для промисловості на 2,4%.