Україна збільшила імпорт газу за десять місяців до 11,8 млрд куб. м
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Україна протягом січня-жовтня 2017 року збільшила імпорт газу у 1,5 рази – до 11,8 млрд куб. м відповідно до аналогічного періоду минулого року, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби НАК "Нафтогаз України".
За інформацією прес-служби, зокрема, за десять місяців було закуплено у Словаччині – 8,5 млрд куб. м газу, Угорщини – 2,3 млрд куб. м та Польщі – 1 млрд куб. м.
Поставки імпортованого газу в Україну з боку Російської Федерації як у 2016-му, так і у 2017 році не здійснювались, всі обсяги газу надходили з європейського напряму.
Водночас, "Нафтогаз" імпортував за цей період 7,5 млрд куб м. газу, що на 1,3 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Нагадаємо, у січні-жовтні 2016 року Україна імпортувала загалом 7,8 млрд куб. м газу, в тому числі, "Нафтогаз" - 5,8 млрд куб. м.
Як повідомляв УНН, "Нафтогаз" збільшив на грудень ціни газу для промисловості на 2,4%.