Украина увеличила импорт газа за десять месяцев до 11,8 млрд куб. м

По информации пресс-службы, в частности, за десять месяцев было закуплено у Словакии - 8,5 млрд куб. м газа, Венгрии - 2,3 млрд куб. м и Польши - 1 млрд куб. м.

Поставки импортного газа в Украину со стороны Российской Федерации как в 2016-м, так и в 2017 году не осуществлялись, все объемы газа поступали с европейского направления.

В то же время, "Нафтогаз" импортировал за этот период 7,5 млрд куб м. газа, что на 1,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, в январе-октябре 2016 года Украина импортировала в общем 7,8 млрд куб. м газа, в том числе, "Нафтогаз" - 5,8 млрд куб. м.

Как сообщал УНН, "Нафтогаз" увеличил на декабрь цены газа для промышленности на 2,4%.