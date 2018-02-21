Україна зберегла місце в топ-20 медального заліку на ОІ-2018

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. У Пхьончхані (Південна Корея) підійшов до завершення одинадцятий змагальний день 23-х зимових Олімпійських ігор, інформує УНН з посиланням на сайт турніру.

Збірна Німеччини наздогнала норвежців за кількістю завойованих золотих медалей — у обох команд по 11 нагород найвищого ґатунку, але скандинави вище через 10 “срібних” і 8 “бронзових” нагород проти 7 і 5 у німців відповідно. Примітно, що всі три німецькі медалі 11-го змагального дня взяли спортсмени з лижного двоєборства, які зайняли весь п’єдестал у стрибках з великого трампліна і гонці на 10 км.

Канада впевнено займає третій рядок (8, 5, 6). П’ятірку лідерів таблиці медалей замикають Нідерланди і Франція, яка випередила США. Нідерландські ковзанярі завоювали 6 золотих медалей, а французькі спортсмени — 5. Французи вище американців завдяки більшій кількості срібних нагород.

Варто відзначити, що Україна з 1 “золотою” продовжує перебувати на 18-му рядку випереджаючи “ОА з Росії” — 20-ті. Позаду “жовто-блакитних” знаходяться й Китай — 19-ті.

Додамо також, у рамках програми Оімпіади, які завершаться 25 лютого, будуть розіграні 102 комплекти медалей.

Українські Національні Новини

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