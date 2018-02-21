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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 70527 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 86183 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 88885 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 109479 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101043 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104827 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111791 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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Украина сохранила место в топ-20 медального зачета на ОИ-2018

Украина сохранила место в топ-20 медального зачета на ОИ-2018

Киев  •  УНН

 • 10648 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. В Пхенчхане (Южная Корея) подошел к концу одиннадцатый соревновательный день 23-х зимних Олимпийских игр, информирует УНН со ссылкой на сайт турнира.

Сборная Германии догнала норвежцев по количеству завоеванных золотых медалей — у обеих команд по 11 наград высшей пробы, но скандинавы выше через 10 “серебряных” и 8 “бронзовых” наград на 7 и 5 у немцев соответственно. Примечательно, что все три немецкие медали 11-го соревновательного дня завоевали спортсмены по лыжному двоеборью, которые заняли весь пьедестал в прыжках с большого трамплина и гонке на 10 км.

Канада уверенно занимает третью строчку (8, 5, 6). Пятерку лидеров таблицы медалей замыкают Нидерланды и Франция, которая опередила США. Нидерландские конькобежцы завоевали 6 золотых медалей, а французские спортсмены — 5. Французы выше американцев благодаря большему количеству серебряных наград.

Стоит отметить, что Украина с 1 “золотой” продолжает находиться на 18-й строчке опережая “ОА из России” — 20-е. Позади “желто-синих” находятся и Китай — 19-е.

Добавим также, в рамках программы Оимпиады, которые завершатся 25 февраля, будут разыграны 102 комплекта медалей.

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