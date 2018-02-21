Украина сохранила место в топ-20 медального зачета на ОИ-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. В Пхенчхане (Южная Корея) подошел к концу одиннадцатый соревновательный день 23-х зимних Олимпийских игр, информирует УНН со ссылкой на сайт турнира.
Сборная Германии догнала норвежцев по количеству завоеванных золотых медалей — у обеих команд по 11 наград высшей пробы, но скандинавы выше через 10 “серебряных” и 8 “бронзовых” наград на 7 и 5 у немцев соответственно. Примечательно, что все три немецкие медали 11-го соревновательного дня завоевали спортсмены по лыжному двоеборью, которые заняли весь пьедестал в прыжках с большого трамплина и гонке на 10 км.
Канада уверенно занимает третью строчку (8, 5, 6). Пятерку лидеров таблицы медалей замыкают Нидерланды и Франция, которая опередила США. Нидерландские конькобежцы завоевали 6 золотых медалей, а французские спортсмены — 5. Французы выше американцев благодаря большему количеству серебряных наград.
Стоит отметить, что Украина с 1 “золотой” продолжает находиться на 18-й строчке опережая “ОА из России” — 20-е. Позади “желто-синих” находятся и Китай — 19-е.
Добавим также, в рамках программы Оимпиады, которые завершатся 25 февраля, будут разыграны 102 комплекта медалей.