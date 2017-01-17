Україна зайняла 42 позицію в рейтингу 50 найінноваційніших економік світу – Bloomberg
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. У рейтингу найінноваційніших економік світу Україна опустилась на одну позицію з 41 на 42, а Росія взагалі продемонструвала найсильніше падіння і опустилася з 12 на 26 сходинку, передає УНН з посиланням на 2017 Bloomberg Innovation Index.
Так, у першій трійці найінноваційніших економік світу Південна Корея, яка залишила за собою перше місце з минулорічного рейтингу. На другому місці Швеція, яка піднялась з третього місця, а на третьому Німеччина, яка відповідно опустилася з другого.
Також у першій десятці Швейцарія, Фінляндія, Сінгапур, Японія, Данія, США та Ізраїль.
Згідно з рейтингом Україна впала на одну позицію з 41 на 42 місце.
При цьому, Російська Федерація продемонструвала стрімке падіння з 12 на 26 позицію. У виданні зазначають, що це сталося внаслідок санкцій і низьких цін на енергоносії останні роки.
При складанні рейтингу експерти Bloomberg використовували сім критеріїв, серед яких витрати на дослідження і розробку в процентах від ВВП, додана вартість технологічного виробництва у ВВП, продуктивність промисловості, число компаній сектору високих технологій в країні, розвиненість сфери послуг, кількість професійних дослідників і патентів.
Як повідомляв УНН, Україна зайняла 74 місце у рейтингу зі 139 країн для ведення бізнесу.