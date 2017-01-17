Украина заняла 42 позицию в рейтинге 50 самых инновационных экономик мира - Bloomberg
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. В рейтинге самых инновационных экономик мира Украина опустилась на одну позицию с 41 на 42, а Россия вообще продемонстрировала самое сильное падение и опустилась с 12 на 26 место, передает УНН со ссылкой 2017 Bloomberg Innovation Index.
Так, в первой тройке самых инновационных экономик мира Южная Корея, которая оставила за собой первое место с прошлогоднего рейтинга. На втором месте Швеция, которая поднялась с третьего места, а на третьем Германия, которая соответственно опустилась со второго.
Также в первой десятке Швейцария, Финляндия, Сингапур, Япония, Дания, США и Израиль.
Согласно рейтингу Украина упала на одну позицию с 41 на 42 место.
При этом, Россия продемонстрировала стремительное падение с 12 на 26 позицию. В издании отмечают, что это произошло в результате санкций и низких цен на энергоносители за последние годы.
При составлении рейтинга эксперты Bloomberg использовали семь критериев, среди которых расходы на исследования и разработку в процентах от ВВП, добавленная стоимость технологического производства в ВВП, производительность промышленности, число компаний сектора высоких технологий в стране, развитие сферы услуг, количество профессиональных исследователей и патентов.
Как сообщал УНН, Украина заняла 74 место в рейтинге из 139 стран для ведения бизнеса.