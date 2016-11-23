Україна займає 76 позицію в рейтингу розвитку інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ)

Зазначається, що більше 47% жителів планети вже підключені до Інтернету.

Так, в результаті опитувань і досліджень було встановлено, що в країнах, що розвиваються приблизно 20% населення не користуються послугами мобільного зв'язку.

Що стосується Інтернету, то, як виявилося, сам факт покриття тієї чи іншої місцевості Всесвітньою павутиною ще не означає, що проживають там люди, які нею користуються або користуються грамотно.

У списку розвитку інформаційно-комунікаційних технологій в регіоні як і раніше лідирує Білорусь. Вона займає 31-е місце в глобальному рейтингу, піднявшись на п'ять позицій в порівнянні з минулим роком. Росія - на 43-й позиції, Казахстан - на 52-й, Азербайджан - на 55-й позиції і Вірменія - на 71-й. Молдова зайняла в списку 68-е місце, Грузія 72-е і Україна -76-е. Узбекистан виявився на 110-й позиції і Киргизстан - на 113-й.

«Для підключення більшого числа людей до Інтернету необхідно зайнятися вирішенням проблеми, пов'язаної з соціально-економічною нерівністю. Вирішальними факторами, що впливають на можливість користування Інтернетом, є рівні освіти і доходу,» - сказав Генеральний секретар МСЕ Хоулін Чжао.

Майже всі країни пострадянського простору потрапили у верхню половину загальносвітового рейтингу (серед 175 країн - ред.).