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Украина занимает 76 позицию в рейтинге развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)

Киев • УНН

 • 25277 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Международный союз электросвязи (МСЭ) опубликовал доклад с новыми данными по развитию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Республика Корея второй год подряд лидирует в рейтинге. Беларусь оказалась на 31-й позиции в глобальном рейтинге, первая среди стран-участниц СНГ, а Украина на - 76-й, передает УНН со ссылкой на пресс-центр ООН.

Украина занимает 76 позицию в рейтинге развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)

Отмечается, что более 47% жителей планеты уже подключены к Интернету.

Так, в результате опросов и исследований было установлено, что в развивающихся странах около 20% населения не пользуются услугами мобильной связи.

Что касается Интернета, то, как оказалось, сам факт покрытия той или иной местности Всемирной паутиной еще не значит, что проживают там люди, которые ею пользуются или пользуются грамотно.

В списке развития информационно-коммуникационных технологий в регионе по-прежнему лидирует Беларусь. Она занимает тридцать первое место в глобальном рейтинге, поднявшись на пять позиций по сравнению с прошлым годом. Россия — на 43-й позиции, Казахстан — на 52-й, Азербайджан — на 55-й позиции и Армения — на 71-й. Молдова заняла в списке шестьдесят восьмое место, Грузия семьдесят второе и Украина −76-е. Узбекистан оказался на 110-й позиции и Кыргызстан — на 113-й.

“Для подключения большего числа людей к Интернету необходимо заняться решением проблемы, связанной с социально-экономическим неравенством. Решающими факторами, влияющими на возможность пользования Интернетом, являются уровни образования и дохода ”, - сказал Генеральный секретарь МСЭ Хоулин Чжао.

Почти все страны постсоветского пространства попали в верхнюю половину общемирового рейтинга (среди 175 стран — ред.).

Украинские Национальные Новости

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