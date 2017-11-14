Україна завоювала першу нагороду на чемпіонаті світу з пауерліфтингу

За підсумками стартового дня українська збірна вже має перші здобутки. Медальний рахунок "синьо-жовтої" команди відкрила Катерина Клименко. Полтавська пауерліфтерка стала срібною призеркою у жимі лежачи серед спортсменок вагової категорії до 52 кг.

Зауважимо, що змагання триватимуть до 19 листопада.

Нагадаємо, що в жовтні українська команда виборола сім медалей на чемпіонаті Європи в Іспанії.