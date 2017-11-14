Україна завоювала першу нагороду на чемпіонаті світу з пауерліфтингу
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. З 13 листопада в чеському місті Пльзень стартував чемпіонат світу з пауерліфтингу серед дорослих. Про це інформує УНН з посиланням на ММСУ.
За підсумками стартового дня українська збірна вже має перші здобутки. Медальний рахунок "синьо-жовтої" команди відкрила Катерина Клименко. Полтавська пауерліфтерка стала срібною призеркою у жимі лежачи серед спортсменок вагової категорії до 52 кг.
Зауважимо, що змагання триватимуть до 19 листопада.
Нагадаємо, що в жовтні українська команда виборола сім медалей на чемпіонаті Європи в Іспанії.