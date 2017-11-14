Украина завоевала первую награду на чемпионате мира по пауэрлифтингу

По итогам стартового дня украинская сборная уже имеет первые достижения. Медальный счет "сине-желтой" команды открыла Екатерина Клименко. Полтавская пауерлифтерки стала серебряным призером в жиме лежа среди спортсменок весовой категории до 52 кг.

Заметим, что соревнования продлятся до 19 ноября.

Напомним, что в октябре украинская команда завоевала семь медалей на чемпионате Европы в Испании.