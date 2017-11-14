Украина завоевала первую награду на чемпионате мира по пауэрлифтингу
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. С 13 ноября в чешском городе Пльзень стартовал чемпионат мира по пауэрлифтингу среди взрослых. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ММСУ.
По итогам стартового дня украинская сборная уже имеет первые достижения. Медальный счет "сине-желтой" команды открыла Екатерина Клименко. Полтавская пауерлифтерки стала серебряным призером в жиме лежа среди спортсменок весовой категории до 52 кг.
Заметим, что соревнования продлятся до 19 ноября.
Напомним, что в октябре украинская команда завоевала семь медалей на чемпионате Европы в Испании.