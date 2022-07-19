Україна завоювала першу медаль на чемпіонаті світу з фехтування у Каїрі

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У півфіналі наш бронзовий призер Олімпійських ігор-2020 поступився одним уколом у додатковий час олімпійському чемпіону в команді Казуясу Мінобе з Японії–12:13.

38-річний киянин вже вдруге у кар'єрі завоював «бронзу» світової першості в індивідуальних змаганнях. Вперше – у Будапешті-2019.

Медаль стала найкращим подарунком до Дня тренера наставнику і батьку Ігоря – Дмитру Рейзліну.

Чемпіонат світу триватиме до 23 липня.

Нагадаємо

На Всесвітніх іграх-2022 Україна показала свій найкращий результат в історії та посіла третє місце у медальному заліку.