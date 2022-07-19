Украина завоевала первую медаль на чемпионате мира по фехтованию в Каире
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Министерство молодежи и спорта Украины сообщило, что Игорь Рейзлин получил «бронзу» в личном первенстве по фехтованию на шпагах в Каире. Это первая медаль Украины на таких соревнованиях, пишет УНН.
Детали
В полуфинале наш бронзовый призер Олимпийских игр-2020 уступил одно уколение в дополнительное время олимпийскому чемпиону в команде Казуясу Минобе из Японии–12:13.
38-летний киевлянин уже второй раз в карьере завоевал «бронзу» мирового первенства в индивидуальных соревнованиях. Впервые – в Будапеште-2019.
Медаль стала лучшим подарком ко Дню тренера наставнику и отцу Игоря – Дмитрию Рейзлину.
Чемпионат мира продлится до 23 июля.
Напомним
На Всемирных играх-2022 Украина показала свой лучший результат в истории и заняла третье место в медальном зачете.