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Україна запровадить на рік безвізовий режим для Македонії

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав указ про запровадження тимчасового безвізового режиму для громадян Македонії. Про це йдеться в указі Президента Петра Порошенка, передає УНН.

“Запровадити на період з 16 березня 2018 року до 15 березня 2019 року безвізовий режим в’їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Республіки Македонія, якщо термін їх перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів”, — йдеться в указі.

Кабінету Міністрів України доручено вжити відповідних заходів.

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Як зазначається, таке рішення прийнято з метою розвитку та реалізації принципів добросусідського партнерства між Україною та Македонією, активізації двосторонніх контактів у всіх сферах взаємовідносин та підтверджуючи наміри продовжувати співробітництво щодо лібералізації режиму взаємних поїздок.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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