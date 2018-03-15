Украина введет на год безвизовый режим для Македонии
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении временного безвизового режима для граждан Македонии. Об этом говорится в указе Президента Петра Порошенко, передает УНН.
"Ввести на период с 16 марта 2018 года до 15 марта 2019 года безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Республики Македония, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней", - говорится в указе.
Кабинету Министров Украины поручено принять соответствующие меры.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Президент заверил, что "безвиз" Украине не приостановят
Как отмечается, такое решение принято с целью развития и реализации принципов добрососедского партнерства между Украиной и Македонией, активизации двусторонних контактов во всех сферах взаимоотношений и подтверждая намерения продолжать сотрудничество по либерализации режима взаимных поездок.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.