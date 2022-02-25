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Україна запросила екстрену фінпідтримку в МВФ – очільниця Фонду

Україна запросила екстрену фінпідтримку в МВФ – очільниця Фонду

Київ • УНН

 • 170181 перегляди

КИЇВ. 26 лютого. УНН. Україна запросила екстрену фінансову допомогу у Міжнародного валютного фонду. Про це повідомила його директор-розпорядник Кристаліна Георгієва, передає УНН.

Деталі

МВФ має намір обговорювати з урядом України подальші кроки для допомоги державі у боротьбі з російською агресією.

За її словами, Фонд має низку інструментів, здатних допомогти Україні під час атаки російсько-окупаційних військ.

МВФ вивчає всі варіанти подальшої фінансової підтримки, зокрема, у рамках чинної угоди з невиділеними 2,2 млрд. дол.

Георгієва підкреслила, що ці обговорення проводяться віддалено за участю співробітників із Вашингтона.

Цитата

“В арсеналі фонду є низка інструментів, і в міру розвитку ситуації в Україні ми продовжуватимемо обговорювати з владою, як ми можемо їм найкраще допомогти”, — зазначила вона.

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I am deeply concerned about what is happening in Ukraine and, first & foremost, impact on innocent people. This adds significant economic risk for the region & the world. We are assessing the implications & stand ready to support our members as needed.

— Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) February 24, 2022

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