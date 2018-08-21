Україна запропонує Молдові якнайшвидше побудувати міст через Дністер
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Уряд України збирається запропонувати молдовській стороні підписати найближчим часом Міжурядову угоду й розпочати будівництво моста через річку Дністер до Молдови. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр України Володимир Кістіон, передає УНН з посиланням на “Урядовий портал”.
“Місцева влада Вінниччини вийшла з ініціативою актуалізувати питання будівництва моста через річку Дністер до Молдови як найкоротшого шляху з Прибалтики до Балкан. Даний проект є економічно вигідним не лише для України та Молдови, а й всього Європейського Союзу. Тому уряд України має намір вийти з пропозицією до молдовської сторони підписати найближчим часом відповідну Міжурядову угоду й розпочати будівництво моста”, — повідомив Кістіон.
Як додав він, найпрямішою лінією від столиць прибалтійських країн до Бухаресту, Софії, Афін чи Стамбулу є шлях через Київ і Кишинів. А між цими столицями двох країн найкоротшим шляхом є автодорога через місто Ямпіль Вінницької області.
“Однак досі з’єднання між двома європейськими країнами у районах прикордонних населених пунктів Ямпіль-Косеуць на стокілометровій відстані — паромне, яке давно не відповідає вимогам часу та реальним потребам держав. Будівництво сучасного мосту відображене у Транспортній стратегії України до 2030 року. Це говорить про „політичну волю“ України реалізувати даний проект”, — наголосив віце-прем’єр.
Нагадаємо, у МЕРТ розповіли про хід реалізації Україною проекту Шовковий шлях.