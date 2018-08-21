Украина предложит Молдове как можно быстрее построить мост через Днестр

“Местная власть Винницкой области вышла с инициативой актуализировать вопрос строительства моста через реку Днестр в Молдову как кратчайшего пути из Прибалтики до Балкан. Данный проект является экономически выгодным не только для Украины и Молдовы, но и всего Европейского Союза. Поэтому правительство Украины намерено выйти с предложением к молдавской стороне подписать в ближайшее время соответствующее Межправительственное соглашение и начать строительство моста”, — сообщил Кистион.

Как добавил он, наиболее прямой линией от столиц прибалтийских стран в Бухарест, Софию, Афины или Стамбул является путь через Киев и Кишинев. А между этими столицами двух стран кратчайшим путем является автодорога через город Ямполь Винницкой области.

“Однако до сих пор соединение между двумя европейскими странами в районах пограничных населенных пунктов Ямполь-Косэуць на стокилометровом расстоянии — паромное, которое давно не соответствует требованиям времени и реальным потребностям государств. Строительство современного моста отражено в Транспортной стратегии Украины до 2030 года. Это говорит о „политической воле“ Украины реализовать данный проект”, — подчеркнул вице-премьер.

Напомним, в МЭРТ рассказали о ходе реализации Украиной проекта Шелковый путь.