Україна запропонувала США створити зону вільної торгівлі

Цитата:

“У нас є ініціатива, яку ми запропонували американцям. Це зона вільної торгівлі між Україною та США. Тому що ми хочемо зміцнювати нашу економіку, і ми розуміємо, що для того, щоб воювати, потрібні гроші. Бажано їх заробляти за рахунок того, що у тебе сильна економіка, яка дозволяє створювати резерви, і, як Польщі, потім витрачати їх на оборону”, - сказав міністр.

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Також мова зайшла про безвізовий режим зі США. Зі слів Кулеби, Україна постійно порушує з американськими партнерами питання безвізу, як з Великою Британією і Канадою.

“З Канадою і з Британією ми вже просунулись у цих кроках”, - додав він.

Що було раніше

Минулого тижня у Вашингтоні відбулася зустріч президентів України Володимира Зеленського і США Джозефа Байдена.

За підсумками зустрічі сторони опублікували спільну заяву, у якій, крім іншого, йдеться про економічне співробітництво між країнами.