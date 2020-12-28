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Україна заперечує передачу Іраном звітів про катастрофу літака МАУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Іран не передавав Україні ніяких звітів про катастрофу літака МАУ. Про це у коментарі УНН наголосив заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін.

Україна заперечує передачу Іраном звітів про катастрофу літака МАУ

"Ніяких звітів Іран не передавав", - повідомив Єнін.

За його словами, ще "під час останнього конференц зв’язку тиждень тому іранська сторона повідомила, що звіт ще перекладається".

"Ми маємо стенограму та інші докази в підтвердження наших слів", - резюмував заступник міністра закордонних справ України.

Крім того, зазначив він, відповідно до Додатком 13 Чиказької конвенції, має бути супровідний лист з датою відправлення проекту остаточного звіту і проханням надати зауваження протягом 60 днів з дати супровідного листа.

"Цього також немає", - додав співрозмовник УНН.

Як повідомлялося раніше в УНН, за словами глави МЗС України Дмитра Кулеби, у Києві не задоволені співпрацею з Іраном по катастрофі МАУ. Перед цим, 23 грудня, заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін повідомив, що Україна не отримала остаточний звіт Ірану щодо катастрофи літака МАУ.

Нагадаємо, рейс PS752 "Тегеран-Київ" (літак Boeing 737-800) "Міжнародних авіаліній України" зазнав аварії невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана 8 січня зранку. У результаті авіакатастрофи загинули 176 пасажирів і членів екіпажу, серед яких 11 українців і 63 громадян Канади.

Іранські війська 11 січня заявили, що український Boeing був збитий випадково, виною став людський фактор: літак пролітав поруч з військовим об’єктом Ірану і був прийнятий за "ворожу ціль", а саме — за крилату ракету. При цьому, в Ірані відзначили, що очікували атаки з боку США, у зв’язку з чим системи ППО країни були приведені у повну бойову готовність.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від Ірану повного визнання провини, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.

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