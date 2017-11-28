Україна залишилась в топ-5 світового рейтингу з баскетболу 3х3

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Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. ФІБА оновила світовий рейтинг національних збірних серед баскетболу три на три, передає УНН з посиланням на прес-службу Федерації баскетболу України.

В оновленому загальному рейтингу Україна зберегла четверту сходинку. Попереду Сербія, Росія та Словенія. Замикають чільну п’ятірку Нідерланди.

Натомість у чоловіків збірна України з баскетболу 3×3 посідає 5 місце в світі та Європі. Жіноча збірна 8-ма в світі та 6-та в Європі.

Нагадаємо, що у 2017 року на чемпіонаті світу жіноча збірна України виборола бронзові медалі, чоловіки стали п’ятими. На чемпіонаті Європи наші чоловіки фінішували третіми.

Як повідомляв УНН, український данкер виграв змагання та став чемпіоном Європи.

Українські Національні Новини

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