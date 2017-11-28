Украина осталась в топ-5 мирового рейтинга по баскетболу 3х3

В обновленном общем рейтинге Украина сохранила четвертую строчку. Впереди Сербия, Россия и Словения. Замыкают первую пятерку Нидерланды.

Зато у мужчин сборная Украины по баскетболу 3 × 3 занимает 5 место в мире и Европе. Женская сборная 8-я в мире и 6-я Европе.

Напомним, что в 2017 году на чемпионате мира женская сборная Украины завоевала бронзовые медали, мужчины стали пятыми. На чемпионате Европы наши мужчины финишировали третьими.

Как сообщал УНН, украинский Данкер выиграл соревнования и стал чемпионом Европы.