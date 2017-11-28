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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 566 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 7596 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 8784 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 85500 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 77852 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 90700 просмотра

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11 марта, 06:00 • 120893 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Украина осталась в топ-5 мирового рейтинга по баскетболу 3х3

Украина осталась в топ-5 мирового рейтинга по баскетболу 3х3

Киев  •  УНН

 • 15974 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. ФИБА обновила мировой рейтинг национальных сборных среди баскетбола три на три, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Федерации баскетбола Украины.

В обновленном общем рейтинге Украина сохранила четвертую строчку. Впереди Сербия, Россия и Словения. Замыкают первую пятерку Нидерланды.

Зато у мужчин сборная Украины по баскетболу 3 × 3 занимает 5 место в мире и Европе. Женская сборная 8-я в мире и 6-я Европе.

Напомним, что в 2017 году на чемпионате мира женская сборная Украины завоевала бронзовые медали, мужчины стали пятыми. На чемпионате Европы наши мужчины финишировали третьими.

Как сообщал УНН, украинский Данкер выиграл соревнования и стал чемпионом Европы.

Украинские Национальные Новости

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