Україна закликала ЄК відмовитись від наміру будівництва "Північного потоку-2" - Порошенко

"Враховуючи поточну ситуацію, ми маємо зробити важливі висновки. Перше – "Газпром" остаточно втратив імідж надійного партнера в енергетичній сфері для Європейського Союзу і для України. По-друге, "Газпром", а точніше Кремль чітко засвідчив намір використовувати і в майбутньому питання газопостачання до Європи як засіб геополітичної боротьби, свідомо нехтуючи і контрактними зобов’язаннями, і правосуддям. Враховуючи це, Україна ще раз звернулась до Європейської комісії, держав-членів ЄС відмовитись від наміру будівництва "Північного потоку-2" як проекту, який загрожує енергетичній безпеці як України, так і Євросоюзу", - сказав він.

Нагадаємо, керівники парламентів Польщі, Литви і Латвії підписали у Вільнюсі листа щодо загроз, які несе будівництво “Північного потоку-2”. Україна і Молдова підписали його раніше.