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Україна закликала ЄК відмовитись від наміру будівництва "Північного потоку-2" - Порошенко

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 березня. УНН. Україна звернулась до Європейської комісії з закликом відмовитись від наміру будівництва "Північного потоку-2" як проекту, який загрожує енергетичній безпеці як України, так і Євросоюзу. Про це сказав Президент України Петро Порошенко сьогодні на спільному брифінгу з верховним представником Європейського Союзу з закордонних справ і політики безпеки Федерікою Могеріні у Києві, передає кореспондент УНН.

"Враховуючи поточну ситуацію, ми маємо зробити важливі висновки. Перше – "Газпром" остаточно втратив імідж надійного партнера в енергетичній сфері для Європейського Союзу і для України. По-друге, "Газпром", а точніше Кремль чітко засвідчив намір використовувати і в майбутньому питання газопостачання до Європи як засіб геополітичної боротьби, свідомо нехтуючи і контрактними зобов’язаннями, і правосуддям. Враховуючи це, Україна ще раз звернулась до Європейської комісії, держав-членів ЄС відмовитись від наміру будівництва "Північного потоку-2" як проекту, який загрожує енергетичній безпеці як України, так і Євросоюзу", - сказав він.

Нагадаємо, керівники парламентів Польщі, Литви і Латвії підписали у Вільнюсі листа щодо загроз, які несе будівництво “Північного потоку-2”. Україна і Молдова підписали його раніше.

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