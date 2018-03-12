Украина призвала ЕК отказаться от намерения строительства "Северного потока-2" - Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Украина обратилась к Европейской комиссии с призывом отказаться от намерения строительства "Северного потока-2" как от проекта, который угрожает энергетической безопасности как Украины, так и Евросоюза. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко сегодня на совместном брифинге с верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Учитывая текущую ситуацию, мы должны сделать важные выводы. Первое - "Газпром" окончательно потерял имидж надежного партнера в энергетической сфере для Европейского Союза и для Украины. Во-вторых, "Газпром", а точнее Кремль четко показал намерение использовать и в будущем вопрос газа в Европу как средство геополитической борьбы, сознательно пренебрегая и контрактными обязательствами, и правосудием. Учитывая это, Украина еще раз обратилась к Европейской комиссии, государствам-членам ЕС отказаться от намерения строительства "Северного потока-2" как проекта, который угрожает энергетической безопасности как Украины, так и Евросоюза", - сказал он.
Напомним, руководители парламентов Польши, Литвы и Латвии подписали в Вильнюсе письмо относительно угроз, которые несет строительство "Северного потока-2". Украина и Молдова подписали его раньше.