Україна закликала росію негайно надати списки загиблих та поранених захисників в Оленівці

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“росія має надати списки загиблих і поранених внаслідок теракту в Оленівці українських Захисників, які утримувалися в колонії Оленівки”, – йдеться у заяві.

Деталі

Повідомляється, що одразу після появи інформації про вбивство українських захисників, які утримувалися в колонії Оленівки, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими звернувся до представників противника з вимогою надати списки всіх загиблих і поранених внаслідок теракту.

Наголошується, що всі поранені мають отримати належну медичну допомогу, а тіла загиблих воїнів повинні бути повернені для належного поховання. Наразі представники окупанта не надали жодної відповіді на звернення.

У заяві вказано, що Міжнародний комітет Червоного Хреста та Організація Об’єднаних Націй, які виступали гарантами збереження життя та здоров’я українських військовополонених, мають негайно ініціювати міжнародне розслідування злочину та домагатися покарання всіх причетних. Також наголошується на необхідності проведення міжнародної інспекції щодо перевірки умов утримання українських військовополонених.

“Злочин, що стався в Оленівці, грубо порушує міжнародне право, національні законодавства та норми людської моралі. Покарання для всіх причетних до планування та здійснення теракту має бути найсуворішим та невідворотнім. Попри цей показово жорстокий злочин страти українських захисників, Координаційний штаб продовжує роботу з обміну й повернення оборонців України додому”, – наголосили у штабі.

Доповнення

Україна розпочала процедуру повернення тіл загиблих українських військовослужбовців в Оленівці Донецької області внаслідок теракту рф.