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Україна закликала організаторів Євробачення поважати державний суверенітет

Україна закликала організаторів Євробачення поважати державний суверенітет

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. Наглядова рада суспільної телерадіокомпанії України закликала Європейську мовну спілку поважати державний суверенітет. Про це йдеться у заяві НСТУ у відповідь на лист директора ЄМС Інгрід Делтенре до Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, передає УНН з посиланням на UA:Перший.

Як зазначається, особливу увагу членів Наглядової ради в листі привернула пряма погроза, що НСТУ буде виключена з проведення Євробачення, якщо російській співачці Юлії Самойловій не буде дозволено в’їзд в Україну для участі в конкурсі.

У НСТУ заявили, що Ю.Самойлова, відвідавши Крим без дозволу української влади, порушила суверенітет і закони України. Зазначається, що крім Росії жодна інша країна, суспільні мовники якої входять до Європейської мовної спілки, не має підстав оскаржувати таку кваліфікацію дій Ю.Самойлової, оскільки жодна європейська країна не визнає належності Криму Російській Федерації.

Водночас у НСТУ висловили подив, що гендиректор Європейської мовної спілки висловлює “засмучення” і “розлюченість” з приводу того, що цьогорічний конкурс використовується як засіб у протистоянні між Росією і Україною, не російській, а українській стороні.

“Це суттєво суперечить заявам пані Інгрід Делтенре про "аполітичність" Євробачення, оскільки фактично пані Делтенре пристає на бік Російської Федерації у влаштованій російською стороною політичній провокації”, — йдеться у заяві.

Окрім того, наголошується, що вимога скасувати рішення СБУ може бути розцінене як втручання у внутрішні справи України.

“Вимога скасувати рішення Служби безпеки України, ухвалене в межах її законних повноважень, як і теза про узгодження рішень Служби безпеки України з Європейською мовною спілкою, можуть бути розцінені як втручання у внутрішні справи України, що виходить за межі повноважень ЄМС і завдань конкурсу „Євробачення“”, — сказано у заяві.

У НСТУ підкреслили, що загрози покарати телерадіокомпанію за дії України, пов’язані з реакцією на порушення її законів, суперечать базовим демократичним цінностям, а також позиції Європейського Союзу та світового співтовариства в оцінці нинішнього українсько-російського протистояння.

“Закликаємо пані Інгрід Делтенре, та, в її особі, Європейську мовну спілку поважати суверенітет України, не перетворювати Європейську мовну спілку на інструмент підсилення чужих політичних маніпуляцій і не перешкоджати такими заявами нормальному та повноцінному проведенню конкурсу — як цього року, так і в майбутньому. Закликаємо також уникати погроз щодо виключення України з числа учасників конкурсу Євробачення”, — наголосили у заяві.

Як повідомляв УНН, Організатори Євробачення погрожують виключити Україну з конкурсу.

Нагадаємо, СБУ заборонила російській співачці Юлії Самойловій в’їзд до України на три роки.

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