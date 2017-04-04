Украина призвала организаторов Евровидения уважать государственный суверенитет

ukru
Эксклюзив
Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 9738 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 88850 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 113472 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 171955 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 126375 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 122841 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115827 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106362 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107417 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103856 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп и Путин проведут телефонный разговор в "необычном" формате - российские СМИ

Трамп и Путин проведут телефонный разговор в "необычном" формате - российские СМИ

11 марта, 21:28 • 68109 просмотра
Ермак о переговорах с американской стороной: говорили сегодня как партнеры и друзья

Ермак о переговорах с американской стороной: говорили сегодня как партнеры и друзья

11 марта, 21:34 • 66184 просмотра
Сибига в Джидде подарил Рубио икону, выполненную на ящике из-под патронов

Сибига в Джидде подарил Рубио икону, выполненную на ящике из-под патронов

03:02 • 51034 просмотра
Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

04:59 • 68177 просмотра
Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

05:54 • 42797 просмотра
публикации
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 122248 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11 марта, 11:49 • 157728 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 166090 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

11 марта, 06:00 • 162347 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 161638 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 116107 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 125778 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 132135 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 132130 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 136565 просмотра
Актуальное
Украина призвала организаторов Евровидения уважать государственный суверенитет

Украина призвала организаторов Евровидения уважать государственный суверенитет

Киев  •  УНН

 • 21650 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Наблюдательный совет общественной телерадиокомпании Украины призвал Европейский вещательный союз уважать государственный суверенитет. Об этом говорится в заявлении НСТУ в ответ на письмо директора ЕВС Ингрид Делтенре к Премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, передает УНН со ссылкой на UA: Первый.

Как отмечается, особое внимание членов Наблюдательного совета в письме привлекла прямая угроза, что НСТУ будет исключена из проведения Евровидения, если российской певице Юлии Самойловой не будет разрешен въезд в Украину для участия в конкурсе.

В НСТУ заявили, что Ю.Самойлова, посетив Крым без разрешения украинской власти, нарушила суверенитет и законы Украины. Отмечается, что кроме России ни одна другая страна, общественные вещатели которой входят в Европейский вещательный союз, не имеют оснований оспаривать такую ​​квалификацию действий Ю.Самойловой, поскольку ни одна европейская страна не признает принадлежности Крыма Российской Федерации.

В то же время в НСТУ выразили удивление, что гендиректор Европейского вещательного союза выражает "огорчение" и "ярость" по поводу того, что нынешний конкурс используется как средство в противостоянии между Россией и Украиной, не российской, а украинской стороне.

"Это существенно противоречит заявлениям г-жа Ингрид Делтенре об "аполитичности" Евровидения, поскольку фактически госпожа Делтенре переходит на сторону Российской Федерации в устроенной российской стороной политической провокации", - говорится в заявлении.

Кроме того, отмечается, что требование отменить решение СБУ может быть расценено как вмешательство во внутренние дела Украины.

"Требование отменить решение Службы безопасности Украины, принятое в пределах его законных полномочий, как и тезис о согласовании решений Службы безопасности Украины с Европейским вещательным союзом, могут быть расценены как вмешательство во внутренние дела Украины, что выходит за пределы полномочий ЕВС и задач конкурса "Евровидение"", - говорится в заявлении.

В НСТУ подчеркнули, что угрозы наказать телерадиокомпанию за действия Украины, связанные с реакцией на нарушение ее законов, противоречат базовым демократическим ценностям, а также позиции Европейского Союза и мирового сообщества в оценке нынешнего украинского-российского противостояния.

"Призываем госпожу Ингрид Делтенре, и в ее лице, Европейский вещательный союз, уважать суверенитет Украины, не превращать Европейский вещательный союз в инструмент усиления чужих политических манипуляций и не препятствовать такими заявлениями нормальному и полноценному проведению конкурса - как в этом году, так и в будущем. Призываем также избегать угроз об исключении Украины из числа участников конкурса Евровидение", - отметили в заявлении.

Как сообщал УНН, Организаторы Евровидения угрожают исключить Украину из конкурса.

Напомним, СБУ запретила российской певице Юлии Самойловой въезд в Украину на три года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаКультура

Обратиться по вопросам размещения рекламы