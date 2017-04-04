Украина призвала организаторов Евровидения уважать государственный суверенитет

Как отмечается, особое внимание членов Наблюдательного совета в письме привлекла прямая угроза, что НСТУ будет исключена из проведения Евровидения, если российской певице Юлии Самойловой не будет разрешен въезд в Украину для участия в конкурсе.

В НСТУ заявили, что Ю.Самойлова, посетив Крым без разрешения украинской власти, нарушила суверенитет и законы Украины. Отмечается, что кроме России ни одна другая страна, общественные вещатели которой входят в Европейский вещательный союз, не имеют оснований оспаривать такую ​​квалификацию действий Ю.Самойловой, поскольку ни одна европейская страна не признает принадлежности Крыма Российской Федерации.

В то же время в НСТУ выразили удивление, что гендиректор Европейского вещательного союза выражает "огорчение" и "ярость" по поводу того, что нынешний конкурс используется как средство в противостоянии между Россией и Украиной, не российской, а украинской стороне.

"Это существенно противоречит заявлениям г-жа Ингрид Делтенре об "аполитичности" Евровидения, поскольку фактически госпожа Делтенре переходит на сторону Российской Федерации в устроенной российской стороной политической провокации", - говорится в заявлении.

Кроме того, отмечается, что требование отменить решение СБУ может быть расценено как вмешательство во внутренние дела Украины.

"Требование отменить решение Службы безопасности Украины, принятое в пределах его законных полномочий, как и тезис о согласовании решений Службы безопасности Украины с Европейским вещательным союзом, могут быть расценены как вмешательство во внутренние дела Украины, что выходит за пределы полномочий ЕВС и задач конкурса "Евровидение"", - говорится в заявлении.

В НСТУ подчеркнули, что угрозы наказать телерадиокомпанию за действия Украины, связанные с реакцией на нарушение ее законов, противоречат базовым демократическим ценностям, а также позиции Европейского Союза и мирового сообщества в оценке нынешнего украинского-российского противостояния.

"Призываем госпожу Ингрид Делтенре, и в ее лице, Европейский вещательный союз, уважать суверенитет Украины, не превращать Европейский вещательный союз в инструмент усиления чужих политических манипуляций и не препятствовать такими заявлениями нормальному и полноценному проведению конкурса - как в этом году, так и в будущем. Призываем также избегать угроз об исключении Украины из числа участников конкурса Евровидение", - отметили в заявлении.

Как сообщал УНН, Организаторы Евровидения угрожают исключить Украину из конкурса.

Напомним, СБУ запретила российской певице Юлии Самойловой въезд в Украину на три года.