Україна закликала ООН посилити тиск на Росії через репресії проти українців

“В.Єльченко в листі Генсеку ООН: Репресії Росії проти громадян є безпрецедентними. Закликаємо держави-члени ООН посилити тиск на агресора”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше МЗС України висловило протест у зв’язку з репресіями РФ проти українців.