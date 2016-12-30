Україна закликала ООН посилити тиск на Росії через репресії проти українців
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Україна закликала держави-члени ООН посилити тиса на Росію через репресії проти українців. Про йдеться у листі листі постійного представника України в ООН Володимира Єльченка до Генсека ООН Пан Гі Муна, передає УНН з посиланням на допис у Twitter українського представництва.
“В.Єльченко в листі Генсеку ООН: Репресії Росії проти громадян є безпрецедентними. Закликаємо держави-члени ООН посилити тиск на агресора”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше МЗС України висловило протест у зв’язку з репресіями РФ проти українців.