Украина призвала ООН усилить давление на Россию из-за репрессий против украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Украина призвала государства-члены ООН усилить давление на Россию из-за репрессий против украинского народа. Об этом говорится в письме постоянного представителя Украины в ООН Владимира Ельченко к Генсеку ООН Пан Ги Муну, передает УНН со ссылкой на сообщение в Twitter украинского представительства.
"Ельченко в письме генсеку ООН: Репрессии России против граждан являются беспрецедентными. Призываем государства-члены ООН усилить давление на агрессора", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее МИД Украины выразил протест в связи с репрессиями РФ против украинского народа.