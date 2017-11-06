Україна закликала країни ЄС та G7 направити представників на суд у справі Гриба
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін звернувся до країн ЄС та G7 із закликом направити представників на судове засідання у справі Павла Гриба, якого викрали у Білорусі і незаконно утримують в РФ, передає УНН.
“Терміново звернувся до країн ЄС&G7 направити представників на судове засідання у справі П.Гриба завтра. Світ має бачити російське псевдоправосуддя в дії”, — написав Клімкіна у Twitter.
Клімкін наголосив, що Україна вимагає від Росії надати доступ укр лікарям до Павла Гриба.
“Людина потребує допомоги, а над ним знущаються, не гребуючи здоров’ям та життям”, — додав глава МЗС України.
Нагадаємо, Краснодарський крайовий суд у Росії у вівторок, 7 листопада, збереться на засідання щодо винесення запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою українця Павла Гриба
Як повідомляв УНН, Жовтневий районний суд міста Краснодара подовжив арешт українцю Павлу Грибу до 4 січня 2018 року.