Украина призвала страны ЕС и G7 направить представителей на суд по делу Гриба
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обратился к странам ЕС и G7 с призывом направить представителей на судебное заседание по делу Павла Гриба, которого похитили в Беларуси и незаконно удерживают в РФ, передает УНН.
"Срочно обратился к странам ЕС & G7 направить представителей на судебное заседание по делу П.Гриба завтра. Мир должен видеть российское псевдоправосудие в действии", - написал Климкин в Twitter.
Климкин подчеркнул, что Украина требует от России предоставить доступ украинским врачам к Павлу Гриба.
"Человек нуждается в помощи, а над ним издеваются, не гнушаясь здоровьем и жизнью", - добавил глава МИД Украины.
Напомним, Краснодарский краевой суд в России во вторник, 7 ноября, соберется на заседание по вынесению меры пресечения в виде содержания под стражей украинца Павла Гриба
Как сообщал УНН, Октябрьский районный суд города Краснодара продлил арест украинцу Павлу Грибу до 4 января 2018 года.