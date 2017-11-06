Украина призвала страны ЕС и G7 направить представителей на суд по делу Гриба

"Срочно обратился к странам ЕС & G7 направить представителей на судебное заседание по делу П.Гриба завтра. Мир должен видеть российское псевдоправосудие в действии", - написал Климкин в Twitter.

Климкин подчеркнул, что Украина требует от России предоставить доступ украинским врачам к Павлу Гриба.

"Человек нуждается в помощи, а над ним издеваются, не гнушаясь здоровьем и жизнью", - добавил глава МИД Украины.

Напомним, Краснодарский краевой суд в России во вторник, 7 ноября, соберется на заседание по вынесению меры пресечения в виде содержания под стражей украинца Павла Гриба

Как сообщал УНН, Октябрьский районный суд города Краснодара продлил арест украинцу Павлу Грибу до 4 января 2018 года.