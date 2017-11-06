Украина призвала страны ЕС и G7 направить представителей на суд по делу Гриба

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 707 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 63172 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 132216 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 108328 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 110826 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 108789 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101440 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106071 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102809 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 147568 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Украина призвала страны ЕС и G7 направить представителей на суд по делу Гриба

Украина призвала страны ЕС и G7 направить представителей на суд по делу Гриба

Киев  •  УНН

 • 7389 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обратился к странам ЕС и G7 с призывом направить представителей на судебное заседание по делу Павла Гриба, которого похитили в Беларуси и незаконно удерживают в РФ, передает УНН.

"Срочно обратился к странам ЕС & G7 направить представителей на судебное заседание по делу П.Гриба завтра. Мир должен видеть российское псевдоправосудие в действии", - написал Климкин в Twitter.

Климкин подчеркнул, что Украина требует от России предоставить доступ украинским врачам к Павлу Гриба.

"Человек нуждается в помощи, а над ним издеваются, не гнушаясь здоровьем и жизнью", - добавил глава МИД Украины.

Напомним, Краснодарский краевой суд в России во вторник, 7 ноября, соберется на заседание по вынесению меры пресечения в виде содержания под стражей украинца Павла Гриба

Как сообщал УНН, Октябрьский районный суд города Краснодара продлил арест украинцу Павлу Грибу до 4 января 2018 года.

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