Україна заборгувала пенсіонерам "ДНР" більше 30 млрд грн - О.Захарченко
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Ватажок самопроголошеної Донецької народної республіки Олександр Захарченко заявив, що борг влади України перед пенсіонерами, які проживають на території, окупованій "ДНР", перевищує 30 млрд грн, передає УНН із посиланням на ТАСС.
“На сьогоднішній момент заборгованість української влади перед нашими пенсіонерами більше 30 млрд грн”, — зазначив О.Захарченко.
Як повідомляв УНН, за словами міністра соціальної політики Андрія Реви, близько 560 тис. людей похилого віку із непідконтрольних територій Україна забезпечує пенсіями за спеціально запропонованим порядком.
За його словами, призначають і виплачують пенсію органи Пенсійного фонду за місцем проживання людини. І проблема для пенсіонерів Донбасу в тому, що органів Пенсійного фонду там немає. Вони ліквідовані бойовиками. Однак пенсіонерам було запропоноване рішення — переїхати на територію підконтрольну, зареєструватися як внутрішньо переміщена особа і тоді по спрощеному порядку будуть призначати пенсії.
Також він повідомив, що за даними на серпень 2014 року у Донецькій та Луганській областях проживало близько 1 млн 150 тис. пенсіонерів.
Однак, як підкреслив А.Рева, після проведеної урядом верифікації, було відновлено майже 310 тис. виплат.