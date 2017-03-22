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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина задолжала пенсионерам "ДНР" более 30 млрд грн - А.Захарченко

Украина задолжала пенсионерам "ДНР" более 30 млрд грн - А.Захарченко

Киев • УНН

 • 14360 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Главарь самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что долг власти Украины перед пенсионерами, которые проживают на территории, оккупированной "ДНР", превышает 30 млрд грн, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"На сегодняшний момент задолженность украинской власти перед нашими пенсионерами больше 30 млрд грн", - отметил А.Захарченко.

Как сообщал УНН, по словам министра социальной политики Андрея Ревы, около 560 тыс. человек пожилого возраста с неподконтрольных территорий Украины обеспечивают пенсиями по специально предложенному порядку.

По его словам, назначают и выплачивают пенсию органы Пенсионного фонда по месту жительства человека. И проблема для пенсионеров Донбасса в том, что органов Пенсионного фонда там нет. Они ликвидированы боевиками. Однако пенсионерам было предложено решение - переехать на подконтрольную территорию, зарегистрироваться как внутренне перемещенное лицо и тогда по упрощенному порядку будут назначать пенсии.

Также он сообщил, что по данным на август 2014 года в Донецкой и Луганской областях проживало около 1 млн 150 тыс. пенсионеров.

Однако, как подчеркнул А.Рева, после проведенной правительством верификации, было восстановлено почти 310 тыс. выплат.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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