Украина задолжала пенсионерам "ДНР" более 30 млрд грн - А.Захарченко

"На сегодняшний момент задолженность украинской власти перед нашими пенсионерами больше 30 млрд грн", - отметил А.Захарченко.

Как сообщал УНН, по словам министра социальной политики Андрея Ревы, около 560 тыс. человек пожилого возраста с неподконтрольных территорий Украины обеспечивают пенсиями по специально предложенному порядку.

По его словам, назначают и выплачивают пенсию органы Пенсионного фонда по месту жительства человека. И проблема для пенсионеров Донбасса в том, что органов Пенсионного фонда там нет. Они ликвидированы боевиками. Однако пенсионерам было предложено решение - переехать на подконтрольную территорию, зарегистрироваться как внутренне перемещенное лицо и тогда по упрощенному порядку будут назначать пенсии.

Также он сообщил, что по данным на август 2014 года в Донецкой и Луганской областях проживало около 1 млн 150 тыс. пенсионеров.

Однако, как подчеркнул А.Рева, после проведенной правительством верификации, было восстановлено почти 310 тыс. выплат.