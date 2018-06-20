Україна за три роки збільшила фінансування освіти до 6,7% ВВП
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. В Україні протягом 2016-2018 років збільшилося фінансування освіти з 5,7 до 6,7% ВВП. Про це сьогодні повідомила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич під час звіту уряду за 2017 рік у Комітеті Верховної Ради України з питань економічної політики, передає УНН.
“За три останні роки, з 2016 по 2018 рр., ми збільшили частку ВВП на освіту майже на 1% — з 5,7 до 6,7%. І це зростання найбільше відбулося у 2017 році”, — сказала міністр.
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Гриневич наголосила, що збільшення інвестицій дозволило підготуватися до тих змін, які запроваджуються в освіті у 2018 році.
Як повідомляв УНН, на освіту у Держбюджеті-2018 передбачено 219,1 млрд гривень. Із яких 1 млрд піде на модернізацію початкової школи, підвищення зарплатні на 25% для понад 406 тисяч українських вчителів, а також додаткові 8,2 млрд гривень на науку.