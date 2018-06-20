Украина за три года увеличила финансирование образования до 6,7% ВВП
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. В Украине в течение 2016-2018 годов увеличилось финансирование образования с 5,7 до 6,7% ВВП. Об этом сегодня сообщила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич во время отчета правительства за 2017 года в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам экономической политики, передает УНН.
"За три последних года, с 2016 по 2018 гг., мы увеличили долю ВВП на образование почти на 1% - с 5,7 до 6,7%. И этот рост всего произошло в 2017 году", - сказала министр.
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Гриневич отметила, что увеличение инвестиций позволило подготовиться к тем изменениям, которые вводятся в образовании в 2018 году.
Как сообщал УНН, на образование в Госбюджете-2018 предусмотрено 219,1 млн гривен. Из которых 1 млрд пойдет на модернизацию начальной школы, повышение зарплаты на 25% для более 406 тыс. украинских учителей, а также дополнительные 8,2 млрд гривен на науку.