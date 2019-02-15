Україна за тиждень викачала з ПСГ майже 400 млн кубів газу
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Відбір газу з підземних сховищ газу в Україні за тиждень сягнув 396,5 млн куб. м. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу "Нафтогазу".
"Обсяги газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) за останній тиждень зменшились на 396,5 млн куб. м і на 13 лютого становили 10,5 млрд куб. м", - вказали у НАК.
Обсяги газу у ПСГ, як зазначається, достатні для сталого проходження опалювального сезону.
Нагадаємо, українські ПСГ на сьогодні заповнені на третину.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.