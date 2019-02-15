Украина за неделю скачала из ПХГ почти 400 млн кубов газа
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Отбор газа из подземных хранилищ газа в Украине за неделю составил 396,5 млн куб. м. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".
"Объемы газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) за последнюю неделю уменьшились на 396,5 млн куб. м и на 13 февраля составили 10,5 млрд куб. м", - указали в НАК.
Объемы газа в ПХГ, как отмечается, достаточные для стабильного прохождения отопительного сезона.
Напомним, украинские ПХГ на сегодня заполнены на треть.
Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.